РФ не цікавиться долею затриманих під Щастям спецназівців, питання обміну не розглядається - СБУ

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві в центральному клінічному шпиталі Міноборони, де перебувають на лікуванні від отриманих поранень зазначені росіяни, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Ми не одержували жодних запитів офіційних осіб Кремля, офіційно із Російської Федерації щодо затриманих військовослужбовців. І якщо такі запити будуть, звичайно ми будемо давати відповідь на них каналами Міністерства закордонних справ”, - сказав Лубківський.

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Водночас, Лубківський підкреслив, що на даний час “питання чи обміну, чи передачі (РФ — УНІАН) на даному етапі не розглядається, воно є неактуальним”.

Відповідаючи на запитання, чи знали затримані куди і на що вони їдуть, радник голови СБУ сказав, що “це питання - слідчим, очевидно це буде коректним, але вони знають де вони сьогодні знаходяться, затримані добре розуміють, що їм була надана допомога і добре розуміють, чого вони приїхали в Україну”.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає".