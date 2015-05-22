Шокін погрожує звільненням обласним прокурорам, які не розслідують злочини часів Революції гідності

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, про це він заявив сьогодні на нараді з керівниками прокуратур обласного рівня, що відбулася в режимі відеоконференції

Так, Шокін поставив завдання перед обласними прокурорами у строк до 29 травня скласти та особисто затвердити плани розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. Також генпрокурор підкреслив, що прокурори областей нестимуть персональну відповідальність за виконання цих планів. «За наслідками опрацювання планів будуть зроблені відповідні висновки, і у випадку, якщо вони будуть незадовільними, будуть прийняті кадрові рішення», - попередив генеральний прокурор.

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Крім того, в зазначених планах мають бути враховані кримінальні провадження, які були передані і знаходяться зараз у Міністерстві внутрішніх справ України та Службі безпеки України, «оскільки згідно з законом прокуратура координує діяльність правоохоронних органів».

Також він акцентував увагу на необхідності після закінчення розслідування вказаних кримінальних проваджень у повному обсязі інформувати громадськість та представників ЗМІ про результати закінчення розслідування.

Водночас Шокін нагадав, що вже функціонує Реєстр проваджень про злочини під час Революції гідності, та ще раз звернувся до громадськості з проханням в будь-який зручний спосіб повідомляти про факти, що стосуються розслідування злочинів, вчинених під час Революції гідності.

Під час наради було заслухано звіти окремих обласних прокурорів, за наслідками яких генеральний прокурор відзначив певні зрушення на цьому напрямку роботи, наголосивши, що обов’язковою вимогою суспільства до розслідування цих кримінальних проваджень є якість розслідування. «Разом із суспільством треба доводити до логічного завершення усі кримінальні провадження, що стосуються Революції гідності», - резюмував Шокін.