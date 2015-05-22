Саміт НАТО відбудеться 8-9 липня 2016 року у Варшаві - Столтенберг
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявляє, що наступний саміт Альянсу за участі лідерів країн-членів організації відбудеться 8-9 липня 2016 року у Варшаві.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
"Я радий публічно повідомити, що наступний саміт НАТО відбудеться 8-9 липня 2016 року у Варшаві, Польща", - сказав Столтенберг.
Як зазначив Генеральний секретар, "саміт відбудеться в критичний момент для Альянсу, коли тектонічні плити Євро-Атлантичної безпеки змістилися одночасно на сході і на півдні".
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"Ми вже впроваджуємо найбільше посилення нашої колективної безпеки з часу завершення холодної війни. У Варшаві ми накреслимо курс на адаптацію Альянсу до нового безпекового виміру, щоб НАТО залишалось готовим захищати всіх союзників проти будь-якої загрози з будь-якого напрямку", - наголосив Столтенберг.
При цьому Генеральний секретар зазначив, що Альянс розвиватиме свою співпрацю з націями-союзниками та організаціями, щоб зберігати рубежі Альянсу стабільними.