Саміт НАТО відбудеться 8-9 липня 2016 року у Варшаві - Столтенберг

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"Я радий публічно повідомити, що наступний саміт НАТО відбудеться 8-9 липня 2016 року у Варшаві, Польща", - сказав Столтенберг.

Як зазначив Генеральний секретар, "саміт відбудеться в критичний момент для Альянсу, коли тектонічні плити Євро-Атлантичної безпеки змістилися одночасно на сході і на півдні".

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"Ми вже впроваджуємо найбільше посилення нашої колективної безпеки з часу завершення холодної війни. У Варшаві ми накреслимо курс на адаптацію Альянсу до нового безпекового виміру, щоб НАТО залишалось готовим захищати всіх союзників проти будь-якої загрози з будь-якого напрямку", - наголосив Столтенберг.

При цьому Генеральний секретар зазначив, що Альянс розвиватиме свою співпрацю з націями-союзниками та організаціями, щоб зберігати рубежі Альянсу стабільними.