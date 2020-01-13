Гіркий урок збитого іранцями літака МАУ

Іран визнав провину своїх військових у падінні українського літака авіакомпанії МАУ в Тегерані. Звісно, від цього не стало легше. Але зізнання поклало край болісному питанню, яке мучило всіх українців кілька днів: чому впав наш літак? Чому загинули 176 безвинних душ?

Напруги додавали версії, які лунали з різних сторін, що літак впав через технічну несправність або помилку українських пілотів.

Особисто я ні на секунду не сумнівався в нашій авіакомпанії, в наших пілотах. До речі, дивно, що в цьому засумнівалося українське посольство в Ірані, яке відразу після катастрофи рішуче заявило – причиною падіння літака стала технічна несправність. Що це, непрофесіоналізм або лобіювання інтересів Ірану? В цьому ще потрібно розібратися.

Іран не став клеїти дурня і досить швидко визнав провину

Загалом, були великі сумніви у можливості так швидко встановити істинну причину падіння літака. Особливо, після поспішних заяв з боку Ірану, що катастрофа сталася виключно через технічну несправність, інформації про пошкодження чорних скриньок, а також повідомлень, що іранська сторона згрібає уламки українського Boeing бульдозером, і в результаті таких дій знищується шанс на проведення ретельного розслідування трагедії.

Однак, Іран не став клеїти дурня і досить швидко визнав провину. Трагедію Іран пояснив помилкою військових через напруженість у відносинах із США. Дійсно, за кілька годин до катастрофи Іран обстріляв бази американців в Іраку і чекав на обстріли у відповідь.

Цей факт тільки посилює відповідальність влади Ірану, яка не закрила свій центральний аеропорт для цивільної авіації. З іншого боку, постає питання, чи повинна була Україна заборонити польоти, зважаючи на небезпеку? Багато хто скаже - так.

Я вважаю, що провини наших немає. І авіакомпанія МАУ, і Державіаслужба України, яка регулює польоти українських авіакомпаній, керуються багатьма факторами перед прийняттям рішення щодо заборони польотів. Напередодні трагедії вони не мали інформації про небезпеку. Більше того, в той день багато іноземних компаній прилітали і відлітали з аеропорту в Тегерані, як до, так і після трагічного рейсу МАУ.

Формальних причин для скасування рейсу було мало: Іран не закривав повітряний простір і аеропорт, Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) не випускала NOTAM з забороною, не випускала його і Міжнародна організація цивільної авіації.

Що ж призвело до помилки іранських військових? Версія влади – оператор ракетної установки, який збив літак, прийняв об'єкт, що наближався, за ворожу ракету. Через проблеми зі зв’язком той не зміг зв’язатися з командуванням для підтвердження запуску і натиснув пуск.

Хоча, деякі експерти припускають, що літак було збито в автоматичному режимі, без втручання людини. Дійсно, фатальним могло стало запізнення українського літака, який повинен був вилетіти о 5:15, але в підсумку злетів лише о 6:07. Це сталося тому, що командир авіасудна попросив вивантажити частину вантажу, щоб максимальна злітна маса повністю заправленого літака не перевищувала норму для зльоту з аеропорту.

Катастрофа в Ірані вкотре нагадала – заряджена зброя стріляє, як умисно, так і випадково

Така, на перший погляд, незначна деталь могла і стати фатальною. Того дня в Тегерані о 5:54 ранку почався Фаджр - ранковий намаз. Який, як відомо, є важливим для мусульман ритуалом. Цілком ймовірно, що до намазу іранці здійснювали роботу ракетного комплексу в ручному управлінні, але о шостій ранку він був переведений в автоматичний режим, через молитву. Можливо, в цей час ракетний комплекс і збив літак.

Чи дійсно це було так, сподіваюся, покаже слідство. Але, вже зараз потрібно щось робити для унеможливлення подібного жахіття? Як вберегти людей від військових, які час від часу збивають літаки? Згадаймо, хоча б рейс MH17, який збили військові росіяни спільно з терористами на окупованій частині українського Донбасу влітку 2014 року.

В цьому випадку, також не було повідомлень про небезпеку для авіакомпаній, адже ніхто не сподівався що терористи зможуть збити цивільний літак на висоті 10 тисяч метрів. До цього вони збивали українські військові літаки максимум на висоті 6,5 км. Тому Україна змушена була закрити повітряний простір на висоті до 9750 метрів.

Катастрофа в Ірані вкотре нагадала – заряджена зброя стріляє, як умисно, так і випадково. Тому переконаний, що міжнародні організації та авіакомпанії повинні змінити підходи до безпеки польотів. Над районами, де ведуться або є хоч натяк на бойові дії треба відразу забороняти польоти цивільної авіації. В першу чергу, міжнародні авіаційні організації повинні вчасно видавати рекомендації по зміні маршруту і небезпеці того чи іншого повітряного простору. Лише таким чином можна уникнути випадкових попадань ракет в літаки і, як наслідок, великої кількості жертв ні в чому не винних громадян багатьох країн.

Олександр Куницький