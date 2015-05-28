Турчинов: РФ розміщує наступальну ядерну зброю в Криму

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов в рамках 8-го Київського форуму з безпеки.

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"Загроза Росії не локальна, вона глобальна. І один із доказів цьому - це системна робота, яка проводиться Російською Федерацією щодо розміщення на тимчасово захопленій території Автономної республіки Крим наступальних ядерних озброєнь. Я підкреслюю: це не є, знаєте, інформація, яка базується на Інтернет-виданнях. Це чіткі докази, чітка доказова база, яка надається нашими спецслужбами всім нашим стратегічним партнерам", - наголосив Олександр Турчинов.

За словами секретаря РНБО, йдеться про базування ядерної зброї як наземного, морського, так і повітряного базування.