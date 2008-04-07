У Партії регіонів забагато кандидатур на посади мера Києва і першого віце-спікера

Рішення про висунення Партією регіонів кандидатур на посади мера Києва та першого заступника голови Верховної Ради буде прийнято у п’ятницю, 11 квітня, на засіданні фракції Партії регіонів.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що сьогодні на засіданні фракції не прийняте остаточне рішення щодо кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

За його словами, фракції дуже важко визначитись, “оскільки є величезна кількість достойних кандидатур”. “У нас одні зірки, неординарні політики, тому важко прийняти такі рішення”, - зауважив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він наголосив, що членами фракції Партії регіонів є “багато Героїв України, два прем’єр-міністри, велика кількість віце-прем’єр-міністрів, міністрів та губернаторів”, тому “зробити вибір непросто”.

М.ЧЕЧЕТОВ категорично відмовився називати кандидатури на ці посади, зазначивши, що “персоналії не обговорювалися”.

В той же час, як стало відомо УНІАН, у фракції Партії регіонів є три кандидати на посаду першого заступника голови ВР, серед яких Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Сьогодні Олександр ЄФРЕМОВ зняв свою кандидатуру, запропоновану на посаду першого віце-спікера.