Клюєв спробував переконати Раду в своїй невинуватості

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі під час розгляду у ВР питання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

“Відповідально хочу заявити, що я не причетний до жодного з інкримінованих мені Генпрокуратурою злочинів”, - сказав він.

За його словами, “понад рік слідчі Генеральної прокуратури намагалися знайти хоч щось, що свідчить про мою причетність до яких-небудь злочинів”.

Він зауважив, що протягом цього часу 6 разів з'являвся на допити і відповідав на всі питання слідчих, які, “провівши цю роботу, не встановили жодних доказів моєї вини”.

Читайте такожКлюєв пригрозив зверненням у "Європейський суд" у разі зняття з нього недоторканості

“У поданні прокурора відсутні докази моєї причетності до яких-небудь злочинів. Навіть навпаки: є висновок і результати багатьох державних органів, які говорять про законність усіх угод, рішень і дій”, - сказав Клюєв і додав також, що, зокрема, суд у Відні також розглянув надані прокуратурою матеріали і визнав докази недостатніми.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні Верховна Рада розглядає подання генерального прокурора Віктора Шокіна про зняття недоторканності з народних депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука.