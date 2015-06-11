США та їхні союзники з G-7 в разі необхідності готові накласти додаткові санкції у відповідь на дії Росії

Американський політик наголосив на рішучості США та їхніх партнерів із Великої сімки продовжувати тиск на Росію для повного виконання Мінських домовленостей, у тому числі повернення державного кордону під український контроль, а також виведення російських військ і озброєнь з України.

Окрім того, політики обговорили порядок денний реформ в Україні, а також необхідність продовжувати рухатися вперед у заходах із боротьби з корупцією та інших зусиллях щодо залучення додаткових іноземних та внутрішніх інвестицій в Україну.

Арсеній Яценюк наголосив, що однією з цілей його робочого візиту до США була підготовка до інвестиційної конференції, яка буде проведена 13 липня на двосторонньому рівні між Україною і США.

Він акцентував, що в офіційних заявах Міністрів фінансів Великої сімки, МВФ, Лідерів G-7 йдеться про підтримку реформ, які проводить Уряд України.

Глава уряду наголосив на необхідності продовжувати реформи - зокрема, енергетичного сектору, аграрного сектору, податкову реформу - та боротьбу з корупцією: «Простого рецепту не існує і швидкого рішення немає. Але сподіваюся, що якщо все буде йти по тому плану, який ми бачимо, - 2016 рік має бути першим роком економічного зростання».

У ході робочого візиту до Вашингтона, повідомив Арсеній Яценюк, він із міністром фінансів України Наталією Яресько провели 30 зустрічей за 48 годин. Глава уряду назвав безпрецедентним рівень підтримки України, висловлений у ході зустрічей керівництвом Сполучених Штатів.