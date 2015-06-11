Європарламент: ЄС потрібно розробити нову стратегію для Чорноморського регіону

Про це йдеться у резолюції ЄП, яка була проголосована у четвер в Страсбурзі у ході пленарного засідання, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"(ЄП) Закликає Комісію та Європейську дипломатичну службу якомога швидше розробити всеосяжну стратегію ЄС для регіону Чорного моря; наголошує, що положення Стратегії морської безпеки ЄС також повинні застосовуватися до Чорного моря; закликає до перегляду стратегії європейської безпеки", - зазначається в резолюції.

У зв’язку з цим у ЄП заявили, що Чорноморський регіон повинен мати справжній пріоритет для ЄС.

"(ЄП) Вважає, що нинішній формат Чорноморської синергії є застарілим", - пояснили свою позицію депутати

Разом з тим, вони наголосили на "критичній важливості координації з НАТО, зокрема, з прибережними державами Чорного моря, які є членами Альянсу, та зі Сполученими Штатами".

"Чорноморський басейн є ключовим компонентом євроатлантичної безпеки; (ЄП) наголошує, що модернізація та підвищення військового потенціалу цих чорноморських прибережних держав, які є членами ЄС і НАТО, мають ключове значення для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні", - наголошується у резолюції.

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Тому в ЄП привітали прихильність держав-членів НАТО до колективної безпеки і застосування в разі необхідності статті 5 Вашингтонського договору.

ЄП також нагадав, що хоча у 2008 році заявки Грузії та України на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО не були прийняті, на саміті в Бухаресті НАТО заявила, що Грузія і Україна стануть членами альянсу.

"(ЄП) Зазначає, що після війни 2008 року в Грузії і незаконної анексії Криму в 2014 році Росія територіально покалічила обидві країни, що робить їх неприйнятними для членства в НАТО, (ЄП) вважає, що, не будучи в змозі захистити їх безпосередньо, НАТО має моральне зобов'язання підтримувати здатність Грузії та України себе захистити", - йдеться у резолюції Європарламенту.