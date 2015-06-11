12 червня завершується строк повноважень Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів

12 червня минає строк завершення повноважень цієї ТСК, створеної рік тому на підставі Закону "Про відновлення довіри до судової системи". Всі справи відносно суддів, що розглядалися комісією, повинні бути передані до Вищої ради юстиції.

Про це у своїй сторінці на Facebook повідомив представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

Він також зазначив, що члени ТСК, які самовільно 4 червня прийняли рішення про продовження своїх повноважень, грубо порушили закон та поставили під сумнів об’єктивність всієї роботи комісії.

«Це те ж саме, коли б народні депутати прийняли зміни до Регламенту і продовжили собі термін повноважень, наприклад, на місяць чи рік через те, що робота Верховної Ради була якийсь час заблокована», - зазначив експерт.

«Хочеться нагадати членам цієї ТСК, які є юристами, при чому в переважній більшості юристами з великим досвідом, що їх дії - це перевищення своїх службових повноважень. Таким своїм рішенням люди, які повинні були впродовж останнього року перевіряти законність дій суддів, самі елементарно порушують закон. А він не передбачає жодної можливості та механізму продовження роботи Комісії. Після 12 червня члени ТСК зобов'язані передати всі справи, які вони розглядали впродовж останнього року, Вищій раді юстиції, і саме ВРЮ, згідно закону повинна завершити ці справи», - пояснив Володимир Пилипенко.

Він також нагадав, що завданням, для якого створювалась комісія, було перевірка дій суддів, що виносили рішення проти учасників Майдану. А не стати ще одним контролюючим постійно діючим органом в системі українського правосуддя.

«Головним завданням ТСК було перевірити дії суддів, що виносили рішення проти учасників масових акцій протестів в Україні у період з 21 листопада 2013 р. по 11 квітня 2014 року. Тимчасово замінити собою ВРЮ та Вищу кваліфікаційну комісію суддів - до моменту формування їх нового легітимного складу. А не стати ще одним контролюючим органом в системі українського правосуддя чи перетворитись на інструмент тиску на суд. Сьогодні конституційний орган Вища рада юстиції - сформований, обрано голову, він запрацював. Вже певний період часу працює Вища кваліфікаційна комісія, таким чином, сенс існування Тимчасової спеціальної комісії з перевірки дій суддів також вичерпаний», - пояснив експерт.

«Тому досить дивною, якщо не сказати підозрілою, є позиція членів ТСК, яким, напевне, так сподобалось бути при владі, що вони всупереч закону продовжили собі строк повноважень», - додав Володимир Пилипенко.