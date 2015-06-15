Звинувачений у "кришуванні" нафтобази екс-заступник генпрокурора погрожує Наливайченку судом

Як повідомляє ТСН.ua, екс-заступник генпрокурора вважає звинувачення Наливайченка про "кришування" якогось бізнесу абсурдними".

Даниленко запевнив, що ні він, ні його родина не мала і не має жодного відношення до фірми "БРСМ".

"Ніколи не займалися ні я, ні моя сім'я – ні заправками, ні нафтовим бізнесом і надалі не збираємося займатися. Я займаюся юриспруденцією", - додав Даниленко.

Екс-заступник генпрокурора зауважив, що тікати з країни не збирається, навпаки, - пообіцяв з'явиться на допит у Генпрокуратуру, якщо знадобиться.

"У будь-який час дня і ночі я готовий приїхати в Генпрокуратуру, дати будь-які свідчення щодо мого бізнесу і моєї родини", - заявив Даниленко.

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Він додав, що зараз готує позовну заяву в один із судів Києва на Наливайченка, щоб вимагати спростування та публічного вибачення. До суду він збирається подавати в наступний понеділок.

"Я хочу, щоб він публічно вибачився. У присутності не тільки громадськості, а також моєї родини особисто. Думаю, що його ввели в оману. Може, цілеспрямовано, може, ненавмисно. Думаю, найближчим часом суд ухвалить остаточне рішення у цих висловлюваннях", - резюмував Даниленко.

Зауважимо, що позов Даниленко подасть про захист честі та ділової репутації.

Як повідомляв УНІАН, Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази, яка згоріла під Києвом, є один з колишніх заступників генпрокурора.