Запланований на сьогодні допит скандального екс-заступника Яреми скасовано – джерело

Запланований на сьогодні в СБУ допит колишнього заступника генерального прокурора України Анатолія Даниленка, який підозрюється в корупційних схемах з нафтопродуктами, скасовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Запланований на сьогодні на 11.00 допит Даниленка в СБУ скасовано, сказав співрозмовник агентства, не уточнивши причин такого рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася масштабна пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора.

15 червня Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури. Перед допитом він заявив, що діяльність нафтобази на Київщині, де сталася пожежа, «кришував» екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко.

18 червня Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.