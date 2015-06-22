СБУ має достатньо підстав підозрювати голову Апеляційного суду у скоєнні серйозних злочинів - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови СБУ Василь Грицак на брифінгу в Києві.

"Уже ті матеріали, які в нас є, дають підстави обгрунтовано підозрювати людину, яку ви бачили в якості головного героя (голову Апеляційного суду Києва Чернушенка – УНІАН), у серйозних злочинах", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні в апеляційному суді пройшов обшук, відео якого продемонстрували в ГПУ.

На відео обшуку в голови Апеляційного суду видно, що Чернушенко приховував у мантії гроші від слідчих.