СБУ має достатньо підстав підозрювати голову Апеляційного суду у скоєнні серйозних злочинів - Грицак
17:07, 22 червня 2015Політика
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Служба безпеки України має достатньо підстав підозрювати голову Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка у скоєнні серйозних злочинів.
Чернушенко приховував у мантії гроші від слідчих / pravda.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови СБУ Василь Грицак на брифінгу в Києві.
"Уже ті матеріали, які в нас є, дають підстави обгрунтовано підозрювати людину, яку ви бачили в якості головного героя (голову Апеляційного суду Києва Чернушенка – УНІАН), у серйозних злочинах", - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, напередодні в апеляційному суді пройшов обшук, відео якого продемонстрували в ГПУ.
На відео обшуку в голови Апеляційного суду видно, що Чернушенко приховував у мантії гроші від слідчих.
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