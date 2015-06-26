У Венеціанській комісії сподіваються на швидке ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання Конституційної комісії.

Маркерт наголосив, що комісія ухвалила надзвичайно важливе рішення щодо децентралізації влади в Україні.

Читайте такожПрезидент внесе на розгляд Ради проект змін до Конституції в частині децентралізації наступного тижня

“Це одна з найважливіших реформ, які стоять на порядку денному розвитку України”, - сказав він і додав, що вона є одна із найважливіших.

На його думку, затверджений сьогодні проект змін до Конституції “повністю відображає позицію Венеціанської комісії”.

“Я сподіваюся, що дуже швидко цей текст буде переданий президентом України до Верховної Ради і український парламент його дуже швидко прийме”, - сказав Маркерт.

Він також зауважив, що “ми знаємо , що прийняття має бути дуже терміновим цих змін до Конституції, тому що у вас зараз на часі місцеві вибори, які мають пройти в жовтні 2015 року, і треба затвердити ці зміни саме ще до початку виборчого процесу”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко пообіцяв на наступному тижні внести до Верховної ради напрацьовані Конституційну комісію зміни до Основного закону в частині децентралізації.