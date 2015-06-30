Єдність України і якнайшвидше примирення - в УПЦ МП назвали дві позиції щодо ситуації на сході

Про це заявив настоятель Свято-Воскресенського (Афганського) храму Києва протоієрей Української Православної Церкви Московського патріархату Сергій Ющик, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

"Перша позиція Церкви – це єдність України, збереження її кордонів. Друга позиція – якнайшвидше примирення та всепрощення в суспільстві. У даному випадку йдеться не про кримінальну відповідальність порушників закону – адже закон є закон – а про духовний рівень, прощення в серцях і наповнення їх миром. Ми віримо, що молитвами мільйонів українців Господь дарує нам швидке відновлення мирного життя", – підкреслив він.

Читайте такожЖертвами війни на Донбасі вже стали 6,5 тисяч українців - ООНЗа його словами, будь-який конфлікт може бути остаточно вичерпаний тільки тоді, коли припиняться "гнів і лють у серцях людей".

"Тема припинення війни лежить в основі молитов та переживань православних християн. Але є чітке усвідомлення, що війна завершується не тоді, коли закінчуються набої, а коли не залишається бажаючих воювати, коли не залишається тих, кому подобається війна. Необхідно, щоб в суспільстві сила закону – як людського так і Божого – перемогла грубу силу зброї. Господь створив людину для життя, і смерть – це неприродне надбання гріховного вибору людини. Людина має любити, радіти життю, народжувати нові покоління, тішитись мирною старістю, а не сіяти смерть навколо себе", – розповів протоієрей Сергій.

Як повідомлялося у ЗМІ, за останніми даними Київського міжнародного інституту соціології 40% мешканців зони АТО вважають, що конфлікт на Донбасі буде завершений протягом цього року. На думку 12% респондентів для його вирішення знадобиться від 2 до 5 років.