Президент Польщі став почесним доктором Львівського національного університету (фото)

Президент України Петро Порошенко привітав президента Польщі Броніслава Коморовського з присвоєнням звання почесного доктора (Honoris causa) Львівського національного університету імені Івана Франка, повідомляє прес-служба Порошенка.

«Хотів би першим привітати великого друга України і мого особистого друга, людину, яка зробила величезний внесок у розвиток українсько-польських відносин, яка була і залишається потужним адвокатом українських інтересів в Європейському Союзі», – зазначив Порошенко.

У свою чергу президент Польщі подякував за відзнаку і зазначив, що отримання польським президентом звання почесного доктора в українському університеті є ознакою добрих українсько-польських відносин.

Почесне звання Броніславу Коморовському присвоєно «за особистий внесок в розвиток українсько-польських відносин, організацію міжнародної підтримки інтеграції України до Європи, за сприяння польсько-українській співпраці у галузях науки, освіти і культури».

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Нагороду вручив ректор ЛНУ імені Івана Франка Володимир Мельник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Польщі Коморовський прибув у Львів.

24 травня на президентських виборах у Польщі лідер опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Дуда переміг нинішнього главу держави Коморовського.

Дуда офіційно вступить на посаду глави держави 6 серпня.