Дві фракції залишили залу ВР на знак протесту проти ухвалення змін до закону про прокуратуру

Депутати з фракцій "Самопоміч" і Радикальної партії на знак протесту проти ухвалення змін до закону про прокуратуру залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко наголосив, що ухвалені сьогодні зміни до закону “Про прокуратуру” є “профанацією боротьби з корупцією, бо реальної боротьби з корупцією не було, це ручне управління антикорупційним прокурором”.

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За словами Ляшка, що вже неодноразово деякі фракції коаліції “домовлялися зі злодійським блоком” і «протягували» необхідні їм рішення, зокрема, й кадрові.

“На знак протесту фракція Радикальної партії залишає сесійну залу парламенту”, - заявив Ляшко.

Своєю чергою лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк наголосив, що сьогодні у парламенті не тільки обдурили депутатів з його фракції, але й Україну, оскільки прийнято закон, який не даватиме змоги боротися з корупцією.

За словами Березюка, депутати від «Самопомочі» залишають сесійну залу “на знак протесту, щоб ви могли спокійно працювати без нас, для того, щоб ви насолодилися владою, яку вам дав народ України”, а політичні сили не ухвалюють рішення, які є реальною боротьбою з корупцією.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у відповідь на ці заяви зазначив, що за зміни до закону про прокуратуру голосування відбулося за домовленістю на нараді за участю фракцій коаліції.

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“Я зробив так, як ми домовлялися щойно. Все інше я вважаю, що це є просто спекуляції”, - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні після декількох невдалих голосувань ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про прокуратуру" (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень) (№2667).

Після тривалих дискусій щодо призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували 228 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.