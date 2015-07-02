У "Самопомочі" заявляють, що на сьогодні в Раді немає коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після того, як депутати від “Самопомочі” та Радикальної партії на знак протесту проти ухвалення змін до закону про прокуратуру залишили сесійну залу ВР.

“На сьогоднішній день коаліції не існує. Є коаліція з “Опозиційним блоком”, є коаліція з іншими уламками Партії регіонів”, - наголосив Соболєв.

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За його словами, це підтверджує сьогоднішнє голосування в парламенті за кандидатуру Василя Грицака на посаду голови СБУ, а також за зміни до закону “Про прокуратуру” й підходи до підготовки законопроекту про місцеві вибори.

Соболєв наголосив, що в законі про місцеві вибори передбачено норми, які, по-суті, надають можливість голосувати “тільки за тих, кого висувають великі партії, а краще - великі блоки”.

Він підкреслив, що в парламенті є “коаліція клептократична, яка прекрасно працює без “Самопомочі”, а “Самопоміч” їй потрібна для європейських партнерів, щоб показати співпрацю”.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи виходитиме фракція “Самопоміч” зі складу коаліції, Соболєв сказав: “Ми обов'язково це обговоримо між собою, ми обов'язково обговоримо це з виборцями”.

В той же час заступник голови ВР Оксана Сироїд, яка обиралася до парламенту за списком партії “Самопоміч”, заявила журналістам, що фракція не буде виходити з коаліції.

«Якщо хочуть - нехай нас виключають», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні після декількох невдалих голосувань ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про прокуратуру" (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень) (№2667).

Після тривалих дискусій щодо призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за законопроект у другому читанні і в цілому проголосували 228 народних депутатів із 343, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього депутати з фракцій "Самопоміч" і Радикальної партії на знак протесту залишили сесійну залу Верховної Ради.