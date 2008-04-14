Катеринчук націлився на 80% Кличка, 20% Турчинова і 10% Черновецького

Претендент на посаду Київського міського голови від Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що єдиною проблемою перевиборів у столиці є відсутність законодавства про проведення виборів у два тури, а не велика кількість кандидатів на посаду мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час подання документів до виборчої комісії для реєстрації кандидатом у мери Києва.

«Я вважаю, що єдина проблема, яка на сьогоднішній день існує з цими виборами, – це не велика кількість зареєстрованих кандидатів, а відсутність чіткого закону про два тури», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він підкреслив, що зміни до існуючого законодавства про місцеві вибори вже підтримали БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”.

М.КАТЕРИНЧУК переконаний, що Верховна Рада зможе у найближчі два тижні ухвалити відповідні зміни до законодавства. У свою чергу, Президент підпише цей закон, що дозволить киянам зробити свідомий вибір.

Система виборів мера у два тури, за його словами, «може назавжди усунути команду Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади у Києві».

«Впевнений, що голосів у Верховній Раді вистачить для прийняття змін, бо в іншому разі все залишиться так, як є, а це неповага до киян», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, велика кількість кандидатів і їх програми – це все на користь киянам. Він зазначив, що його балотування - це одна з позицій, яку мають почути мешканці столиці.

М.КАТЕРИНЧУК відмовився оцінювати шанси на перемогу кандидата БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, бо вважає, що її мають давати кияни.

На запитання, чи існують якісь умови, за яких він може погодитись зняти свою кандидатуру з виборів мера столиці, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «Нема жодних умов, за яких я можу зняти свою кандидатуру. До кінця будемо йти і отримаємо позитивний результат».

У той же час, на запитання, який відсоток він планує отримати на виборах, зокрема, до Київради, він сказав, що «достатній, щоб впливати на політику в Київраді».

Щодо того, чи не вважає він, що може відібрати відсотки у іншого рейтингового кандидата Віталія КЛИЧКА, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «Наші дослідження не підтвердили те, що я забираю якусь частину голосів у КЛИЧКА».

У той же час, він впевнено і з посмішкою заявив: «Я в нього заберу 80%, а також заберу у БЮТ 20%, і ще 10% - у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Я у всіх забираю, тому що наша програма, наша позиція будуть корисні для киян».