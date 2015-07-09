"Укроборонпром" скоротив тендерні витрати на 171 мільйон гривень

Про це повідомив перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи нового керівництва концерну.

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"Сума економії - 171 млн грн. Це той обсяг коштів, які вдалося зберегти, які залишилися безпосередньо на підприємствах - з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо про тотальну корупцію, яка існувала на підприємствах, ці кошти не потрапили комусь до кишені", - повідомив Сергій Пінькас.

За його словами, всього за цей період було проведено майже 10 тис. тендерів, а також скорочено час тендерної процедури до 5 днів, тоді як раніше вона займала від 21 до 43 днів.

Як повідомляв УНІАН, з січня по травень "Укроборонпром" завдяки системі електронних закупівель скоротив тендерні витрати на 123 млн грн.

Наприкінці жовтня 2014 року "Укроборонпром" першим в Україні випробував нову систему закупівель через електронні торгові майданчики, яка дозволяє економити бюджетні кошти, а також виключити корупційну складову і маніпуляції під час закупівель.