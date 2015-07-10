Порошенко увів Грицака до складу РНБО
16:19, 10 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко увів нового голову Служби безпеки України Василя Грицака до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це йдеться у відповідному указі глави держави №410/2015 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України", розміщеному на офіційному сайті президента.
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Зокрема, президент постановив, "увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Грицака, вивівши зі складу цієї Ради Валентина Наливайченка".
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада підтримала внесене президентом подання про призначення Грицака на посаду голови СБУ.
18 червня Верховна Рада за поданням президента звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.
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