Жебрівський має намір виселяти з Донецької області непокірні батальйони
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що не допустить «махновщини» з боку добровольчих батальйонів у регіоні.
Про це він сказав на брифінгу в Краматорську, передає "Острів".
Відповідаючи на питання про контрабанду, яка йде через вільний Дзержинськ в окуповану Горлівку, Жебрівський сказав, що це питання поставлено перед військовим прокурором і керівником міліції області.
Читайте такожЖебрівський: Миротворці відновили б територіальну цілісність України за два тижні
"Є проблема. Один нардеп приїжджає і каже, що кришує один батальйон, другий приїжджає і каже, що кришує інший батальйон. Батальйони треба привести до тями. Махновщини не повинно бути в області. Їм на блокпостах робити нічого. Робити набіги їм нічого", - наголосив голова Донецької військово-цивільної адміністрації.
При цьому він зазначив, що ті, хто не буде підкорятися єдиному командуванню, будуть виселені з Донецької області.