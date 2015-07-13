Жебрівський має намір виселяти з Донецької області непокірні батальйони

Про це він сказав на брифінгу в Краматорську, передає "Острів".

Відповідаючи на питання про контрабанду, яка йде через вільний Дзержинськ в окуповану Горлівку, Жебрівський сказав, що це питання поставлено перед військовим прокурором і керівником міліції області.

Читайте такожЖебрівський: Миротворці відновили б територіальну цілісність України за два тижні

"Є проблема. Один нардеп приїжджає і каже, що кришує один батальйон, другий приїжджає і каже, що кришує інший батальйон. Батальйони треба привести до тями. Махновщини не повинно бути в області. Їм на блокпостах робити нічого. Робити набіги їм нічого", - наголосив голова Донецької військово-цивільної адміністрації.

При цьому він зазначив, що ті, хто не буде підкорятися єдиному командуванню, будуть виселені з Донецької області.