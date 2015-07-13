Порошенко на засіданні воєнного кабінету РНБО: жодна політсила не матиме озброєних осередків

На ньому обговорюється ситуація у зоні проведення антитерористичної операції, а також ситуація, що склалася у зв’язку з бандитськими діями у Мукачевому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, начальник Генерального штабу Віктор Муженко доповів про складну обстановку, що склалася у зоні АТО, де фіксуються нарощування та перегрупування сил противника на потенційно небезпечних напрямках.

Глава держави зазначив, що зростання напруги на лінії зіткнення на Донбасі дивним чином синхронізувалось зі спробою дестабілізувати ситуацію у глибокому тилу, за тисячу кілометрів від фронту, де з’явилися люди з важким озброєнням. Президент наголосив на тому, що під час війни намагання дестабілізувати ситуацію є потужним ударом по обороні країни, обороноздатності держави, і влада цього не допустить.

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«Це - дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила не повинна і не буде мати жодних озброєних осередків. Жодна політична організація не має права обзаводитися банальними кримінальними угрупуваннями», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що МВС, СБУ та інші правоохоронні органи мають виконати свій обов’язок та роззброїти всі незаконні збройні формування.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.