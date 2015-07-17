В ЄС вітають рішення Ради, що "прокладає дорогу вперед" поправкам до Конституції

Так прокоментував власному кореспонденту УНІАН у четвер в Брюсселі речник з питань зовнішньої політики та політики безпеки. "Ми вітаємо сьогоднішнє голосування переважною більшістю голосів як коаліційних, так і опозиційних депутатів, що прокладає шлях для конституційних поправок, які дозволять децентралізацію, а також подальшу необхідну судову реформу", - сказав він.

Речник ЄС назвав важливим той факт, щоб поправки, які зараз направлені на розгляд Конституційного Суду перед їх ухваленням, містили "дозвільні обмовки для конкретної процедури самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях в Донецькій і Луганській областях у відповідності з рекомендацією Венеціанської комісії". "Це важливо в цілях повного виконання Мінських домовленостей", - пояснив він.

За словами представника ЄС, Брюссель очікує, що ці поправки будуть проголосовані у другому читанні у вересні, до проведення запланованих місцевих виборів. "ЄС розцінює конституційну реформу як ключовий елемент процесу реформ, що продовжується в Україні. Частина фінансової підтримки ЄС надається на умовах прогресу у цій сфері", - наголосив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що депутати Європейського парламенту позитивно оцінюють зміни в Конституцію України в частині децентралізації влади, запропоновані президентом Петром Порошенком.