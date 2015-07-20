Саакашвілі збирається відмовитися від грузинського громадянства

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву співробітника прес-служби одеської ОДА Дениса Самыгина.

"Михаїла Саакашвілі перебуває в процесі відмови від грузинського громадянства", - сказав він.

Як відомо, раніше майбутня заступник Саакашвілі Марія Гайдар в інтерв'ю "Медузі" заявила, що Саакашвілі не відмовлявся від грузинського громадянства, і вона також не збирається відмовлятися від російського.

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Подвійне громадянство в Україні заборонено Конституцією.