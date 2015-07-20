Саакашвілі збирається відмовитися від грузинського громадянства
15:51, 20 липня 2015Політика
797 0
Одеський губернатор Михайло Саакашвілі перебуває в процесі відмови від грузинського громадянства.
Раніше Марія Гайдар заявила, що Саакашвілі не відмовлявся від грузинського громадянства / dumskaya.net
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву співробітника прес-служби одеської ОДА Дениса Самыгина.
"Михаїла Саакашвілі перебуває в процесі відмови від грузинського громадянства", - сказав він.
Як відомо, раніше майбутня заступник Саакашвілі Марія Гайдар в інтерв'ю "Медузі" заявила, що Саакашвілі не відмовлявся від грузинського громадянства, і вона також не збирається відмовлятися від російського.
Читайте такожЗаступником Саакашвілі стане дочка відомого російського міністра Єгора Гайдара
Подвійне громадянство в Україні заборонено Конституцією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter