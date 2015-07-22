Окупаційна влада Криму побоюється "Воїнів Нарнії" з України

"Українська сторона всіляко демонструє бажання повернути Крим з допомогою діяльності націоналістичних сил, таких як «Правий сектор», «Тризуб», «Воїни Нарнії» та інші", - цитує місцеве видання Крыминформ заяву представника Путіна в Криму Володимира Бобровського.

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Як повідомляв УНІАН, Росія має намір залучити в окупований Крим за рахунок паломницьких турів близько 20 млн мусульман, повідомив нелегітимний заступник міністра курортів і туризму півострова Рустем Тагаров.