Окупаційна влада Криму побоюється "Воїнів Нарнії" з України

17:13, 22 липня 2015
Політика
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Окупаційна влада Криму заявляє, що для дестабілізації обстановки на півострові Україна нібито готує диверсантів з числа "Воїнів Нарнії", "Правого сектора" і "Тризуба".

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"Українська сторона всіляко демонструє бажання повернути Крим з допомогою діяльності націоналістичних сил, таких як «Правий сектор», «Тризуб», «Воїни Нарнії» та інші", - цитує місцеве видання Крыминформ заяву представника Путіна в Криму Володимира Бобровського.

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Як повідомляв УНІАН, Росія має намір залучити в окупований Крим за рахунок паломницьких турів близько 20 млн мусульман, повідомив нелегітимний заступник міністра курортів і туризму півострова Рустем Тагаров.

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