Порошенко призначив нового керівника Антитерористичного центру СБУ

Президент України Петро Порошенко підписав указ №453/2015 «Про керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України».

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. «Затвердити Малікова Віталія Володимировича - першого заступника Голови Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України», - говориться в указі. Читайте такожВ Адміністрації президента натякнули, що новим головою СБУ може стати військовий АТО Як повідомляв УНІАН, 19 липня президент України своїм указом призначив Віталія Малікова першим заступником голови Служби безпеки України, звільнивши його з посади заступника голови СБУ.

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