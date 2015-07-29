Новий заступник Шокіна розповів про своє майно: машин немає, землі теж

Про це Севрук сказав на прес-конференції, коментуючи інформацію, що з’явилася у ЗМІ після його призначення, повідомляє «Українська правда».

"У мене немає машини і ніколи не було, я мешкаю у службовій квартирі, яку досі не приватизував. Земельних ділянок у мене також немає", - заявив він.

За словами Севрука, його дружина також працює в системі прокуратури, "у минулому році вона захистилася і тепер є доцентом Академії прокуратури".

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"Мої батьки живуть у Житомирі, все майно, яке вони мають, набули до 1991 року. Це 15 соток землі та квартира", - зазначив Севрук.

Він також додав, що його брат, колишній військовослужбовець, теж має 15 соток землі.

Нагадаємо, 28 липня, генеральний прокурор Віктора Шокін заявив, що призначив Севрука своїм першим заступником замість Володимира Гузиря.