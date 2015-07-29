У лавах бойовиків воюють 2 тисячі "радників" з числа кадрових російських військових - СБУ (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив затриманий на Донбасі російський військовослужбовець, майор Володимир Старков під час допиту, відео якого було продемонстровано у прес-центрі СБУ.

Як заявив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак, з показань затриманого на Донеччині кадрового військового РФ Старкова достеменно відомо, що вже на території України російські військовослужбовці з метою конспірації обирають собі вигадані прізвища і навіть імена та призначаються на посади «радників» у незаконні збройні формування.

Своєю чергою радник голови СБУ Юрій Тандіт пояснив, що так звані «радники» - «це люди, які тут знаходяться не у відрядженні, вони виконують накази. Вони з'їжджаються з різних регіонів РФ за наказом в Ростовську область і звідти вже їдуть в Україну, на Донбас».

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Як повідомляв УНІАН 25 липня прикордонники на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

За даними СБУ, Старков зізнався, що належить до кадрового складу збройних сил Російської Федерації. У даний час проходить дійсну військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових.