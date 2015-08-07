Гайдар заявляє, що відмовилася від російського громадянства

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар заявила в ефірі "Першого міського каналу" (Одеса).

"Я написала заяву про відмову від громадянства Росії. Не знаю, коли це може статися, але я готова", - сказала вона. За її словами, вона потроху освоюється в Одесі, вивчає проблеми місцевого населення.

Коментуючи отримання громадянства України, Гайдар зазначила, що це було для неї непростим рішенням. "Але, коли я все-таки отримала паспорт, то відчула, що зробила щось дуже правильне. Я налаштована на те, щоб будувати нову процвітаючу Україну. І дуже пишаюся цим", - заявила Гайдар, додавши, що до Одеси переїхала разом з чоловіком і донькою.

Вона наголосила, що у неї чесні наміри, є велике бажання працювати і приносити користь. Хоче довести, що гідна довіри президента Петра Порошенка і голови Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі.

Гайдар розповіла, що в Росії залишилися інші члени її родини, і дуже сподівається, що у них не виникне проблем через її рішення стати громадянкою України.

"У мене, наприклад, троє братів. Вони займаються бізнесом, і жодного стосунку не мають до мене, як ми не маємо стосунку до їх справ, бізнесу. Сподіваюся, що у них все буде добре. У Москві – багато адекватних людей, не всі такі, як показують по телевізору", - сказала Гайдар.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 17 липня на зустрічі з членами Южноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації заявив, що має намір зробити одним зі своїх заступників російську громадську діячку Гайдар.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства і 4 серпня вручив паспорти громадян України російській громадській діячці Марії Гайдар і російському журналістові, колишньому головному редакторові Forbes-Україна Володимиру Федорину.

Раніше Гайдар заявляла, що не хоче відмовлятися від російського громадянства, але дотримуватиметься українського законодавства.