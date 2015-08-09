У Дніпропетровську невідомі пошкодили білборди нардепа Філатова (фоторепортаж)

За попередньою інформацією, група осіб, озброєних зброєю для пейнтболу, пересувалася різними районами Дніпропетровська і обстрілювала чорною фарбою білборди із зображенням Бориса Філатова. Варто зазначити, що деякі з конструкцій були серйозно пошкоджені.

Народний депутат, один з лідерів партії «Українське об'єднання патріотів» Борис Філатов цей акт вандалізму пов'язує з його активною політичною, громадською та громадянською позицією, а також з тим, що багатьох представників старої влади, яка довела Україну до виру війни і хаосу, лякає перспектива викриття та відповідальність за вчинені злочини.

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У партії «Українське об'єднання патріотів» також упевнені, що цей акт є нічим іншим, як нікчемним проявом дрібної помсти.

«Пережитки старої влади, які назвали себе опозицією, бояться політиків нової формації, які не соромляться говорити людям правду в обличчя, працюють на благо городян і відкрито заявляють про це. Нікчемність політичного впливу таких сил змушує їх вдаватися до подібних брудних методів замість того, щоб вести відкриту дискусію», - зазначили у партії.

Політична партія «Українське об'єднання патріотів» і «Благодійний Фонд Бориса Філатова» закликають правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування за фактом вандалізму і залучити виконавців і організаторів до передбаченої законом відповідальності за вчинені правопорушення.