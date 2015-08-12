Членів комісії антикорупційного агентства оберуть повторно

Про це він повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"“Щоб такий конкурс був проведений, уряд сьогодні внесе зміни до свого розпорядження. Ми пропонуємо всім громадським організаціям, особам, які були обрані, взяти участь у цьому конкурсі і призначити абсолютно незалежний і бездоганний склад конкурсної комісії, яка у майбутньому призначить бездоганного керівника Національного антикорупційного агентства та його заступника", - сказав Арсеній Яценюк.