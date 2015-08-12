Італія надала затриманому на її території екс-нардепу Маркову безкоштовного адвоката

Наразі не відомо, чи політик приїхав на відпочинок один, чи його супроводжував хтось із членів родини, передає ТСН.

Зараз політик перебуває під вартою. Днями має відбутися засідання територіального апеляційного суду, де будуть розглянуті матеріали справи.

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Прогнозувати рішення італійського суду складно. Не відкидається ні депортація Маркова до Росії, ні екстрадиція до України, ні звільнення під заставу.

Крім того, український посол в Італії Євген Перелигін розповів, що Марков уже отримав адвоката. Це державний захисник, якого Італія надала безкоштовно.

Як раніше сьогодні повідомляв УНІАН, італійська поліція затримала у курортному місті Сан-Ремо за міжнародним ордером про арешт одіозного екс-депутата Ігоря Маркова.

У грудні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук Ігоря Маркова. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство із завданням тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

У жовтні 2013 року міліція затримала Маркова за підозрою в організації побиття учасників мітингу в Одесі в 2007 році. МВС зазначає, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації відбувалися пікети націоналістів проти встановлення в місті пам'ятника Катерині II.