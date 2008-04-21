У посольстві Росії - за продовження ”унікального” договору з Україною

Радник-посланець Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ вважає, що дія Договору про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною та Російською Федерацією потрібно продовжувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на міжнародній конференції «Росія та Україна - стратегічне партнерство чи залізна завіса?».

«Важливо цей договір продовжувати. Це унікальний документ, який існує в наших відносинах», - сказав В.ЛОСКУТОВ. Він нагадав, що договір було підписано в травні 1997 року, додавши, що на думку експертів того часу, цей документ вважався одним з найкращих в Європі. (Термін дії цього Договору закінчується через рік – УНІАН).

Радник-посланець Посольства РФ в Україні вважає «абсолютно правомірним», що зараз російський парламент аналізує, як цей документ виконується. «Це нормальний процес, ми сподіваємося, що такий процес може проходити й у Верховній Раді», - сказав В.ЛОСКУТОВ.

Він додав, що за цим документом можна працювати й далі, але потрібно зробити для себе певні висновки, щоб «продовжувати насичувати цей документ відповідно до вимог договору».

Своєю чергою перший заступник голови Комітету у справах СНД Державної думи Російської Федерації, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН зазначив, що потрібно або приймати рішення про продовження дії цього договору, або «приймати якесь інше рішення».

«Я думаю, що цього тижня велику частину рекомендацій, які були прийняті під час парламентських слухань у Держдумі, буде підтверджено в окремому та спеціальному зверненні Держдуми РФ до Президента й уряду Росії», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомлялося, в рекомендаціях, прийнятих 1 квітня під час парламентських слухань у Державній думі РФ, про стан російсько-українських відносин і виконання зобов`язань за Договором про дружбу, партнерство та співробітництво між РФ і Україною, зокрема, наголошується, що в разі приєднання України до Плану дій щодо членства або інших форсованих кроків з її вступу до НАТО потрібно вважати це фактичним одностороннім виходом України з Договору та розглянути питання про денонсацію договору.