Яценюк назвав 2 варіанти створення трибуналу по МН17 в обхід Росії

Про це під час засідання кабінету міністрів повідомив прем’єр Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

Він нагадав, що Росія заблокувала правом вето у РБ ООН створення Міжнародного трибуналу з MH17. Однак, за словами Яценюкa, трибунал все одно буде стоврено.

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"Завдяки зусиллям МЗС опрацьовується варіант як створення Міжнародного трибуналу на Генеральній асамблеї ООН, так і підписання міждержавного договору про створення міжнародного трибуналу і притягнення до відповідальності тих осіб, які вчинили цей злочин проти людяності", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".



