Голова ОБСЄ закликав обміняти полонених на Донбасі за принципом "всіх на всіх"

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, про це Дачич сьогодні сказав після брифінгу зі своїм спеціальним представником в Тристоронній контактній групі, послом Мартіном Сайдіком та головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрулом Апаканом. На зустрічі також був присутній генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр.

"Діючий голова закликав усі сторони вжити кроків, які повинні бути спрямованими на посилення рівня довіри, в тому числі за допомогою обміну полоненими та незаконно утримуваними особами на основі принципу "всіх на всіх", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що всі сторони на Донбасі повинні дотримуватися зобов'язань з прав людини та справедливого поводження з заручниками.

"Повне припинення вогню та підтвердження про відведення важкого озброєння є обов'язковою передумовою для припинення військових дій, що запобігатиме подальшим цивільним втратам та сприятиме поверненню до нормального життя, особливо для найбільш уразливих осіб вздовж лінії зіткнення", - наголосив Дачич, засудивши останні факти порушення режиму припинення вогню на сході України.

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Він закликав усі сторони терміново завершити прийняття угоди про відведення танків та окремих видів озброєння калібром менше 100мм та погодити відповідні модальності для спостереження та контролю за цим процесом.

Дачіч висловив підтримку зусиллям Сайдіка та Апакана щодо намагання досягти всеосяжного та стійкого припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування на початку нового шкільного року.

Окрім того, він відзначив термінову потребу посилити зусилля, які повинні бути спрямованими на досягнення політичного рішення ситуації на Донбасі згідно Мінських угод.

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Як повідомляв УНІАН, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко заявляє, що на сьогоднішній день в заручниках у бойовиків залишаються ще 157 українців.

Підписання Тристоронньої угоди контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі про відведення озброєнь калібром менше 100 мм заплановано на 8 вересня в Мінську.