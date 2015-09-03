Україна повинна сама вирішувати, чи змінювати формат переговорів з питань Донбасу - посол Литви

Про це посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс сказав під час дискусійного клубу "Роль Литви у відносинах Україна-Євросоюз".

Дипломат вважає Мінський процес важливим, тому що це є дипломатичною частиною розв'язання конфлікту. "Ми розуміємо, що ведення переговорів є кращим варіантом, ніж війна, тому ми вважаємо, що цей процес треба продовжувати", - сказав Януконіс.

При цьому він заявив, що питання зміни переговорного формату щодо урегулювання ситуації на Донбасі дуже залежить від українських високопосадовців і лідерів.

"Ми знаємо, що відбуваються дискусії, що існують інші можливі формати для переговорів. Лунають голоси, що ці формати можуть бути розширеними шляхом залучення Сполучених Штатів та Європейського Союзу, але це залежить від української влади", - наголосив Януконіс, пояснивши, що українська влада сама повинна прийняти рішення, який формат є кращим, і який формат є більш ефективним.

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Водночас він висловив занепокоєння процесом впровадження Мінських угод, тому що виведення російських військ з Донбасу або відведення важкого озброєння від лінії розмежування не відбувається.

Також, дипломат завірив, що Литва у відносинах з Україною залишається хорошим другом та партнером, надаючи підтримку у багатьох питаннях спільної взаємодії. Януконіс підкреслив, що події в Україні мають прямий вплив на країни Балтії, і Литва із занепокоєнням сприймає події, які відбуваються в Україні.

"Україна відстоює європейські цінності, і в той же час, я вважаю, що ці цінності є універсальними. Ці переконання, європейські переконання про цінності стали каталізатором до змін під час подій на Майдані або Революції гідності, і ми розуміємо, що якщо Україна зазнає невдачі у цій боротьбі (проти російської агресії), це буде мати більш далекосяжні наслідки, не тільки для України, але також і для Європи. Я думаю, це будуть більш значні наслідки, ніж грецька криза", - наголосив посол.

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На його переконання, анексія Росією Криму створила дуже небезпечні передумови щодо фундаментальних принципів міжнародного права та існування міжнародно визнаних кордонів у Європі, встановлених міжнародними договорами та принципами.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Дуда нещодавно заявив про свою зацікавленість введення нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, зокрема, долучити до переговорів з Росією США та сусідні з Україною держави.

Також Дуда висловив думку, що у переговорах повинна брати участь глава дипломатії Європейського Союзу Могеріні.

Раніше посол США в Росії Джон Теффт заявляв, що президент США Барак Обама готовий взяти участь у роботі «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на сході Україні в разі отримання відповідного запрошення.