ЗМІ: ЄС і США введуть нові санкції проти Росії у разі проведення виборів на окупованому Донбасі

Про це пише газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в західних дипломатичних колах. Дипломатичні джерела видання категорично заявили, що якщо так звані "ДНР" і "ЛНР" не підуть на компроміс у питанні про дату місцевих виборів, Захід звинуватить їх у зриві мінських домовленостей, і винен у цьому буде Кремль.

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Одне з джерел підкреслило, що "сепаратисти стверджують, ніби українська влада не обговорювала з ними умови проведення місцевих виборів, але це не так". На думку західного дипломата, бойовики "не виявили прагнення до компромісу, оголосивши про проведення виборів в дати, відмінні від решти України, і не продемонструвавши готовність організувати їх у відповідності з українським законодавством".

Інший співрозмовник видання зазначив, що якщо бойовики проведуть вибори на окупованій частині Донбасу "окремо від загальноукраїнських, і вони не будуть відповідати українським законам і не будуть моніторитися міжнародними спостерігачами, це буде серйозним - і при цьому демонстративним - ударом по мінських домовленостях. По суті, це стане останнім "цвяхом у труну" мирних угод". Він підкреслив, що "ніхто в Європі і США не повірить, що Росія не може вплинути на сепаратистів, з тим щоб вони звернули з цього небезпечного шляху".

Третій співрозмовник видання в західних дипколах запевнив, що санкції "не є самоціллю США і ЄС". "Але якщо мінські домовленості будуть поховані настільки брутальним чином, у нас не залишиться вибору",- сказав він, відмовившись при цьому уточнити, які саме санкції можуть бути введені проти Росії.

Крім цього, за словами джерел, питання про терміни і умови проведення місцевих виборів на Донбасі буде обговорюватися на зустрічі голів МЗС країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) в Мінську на цьому тижні. Це питання має стати одним з ключових і на переговорах між лідерами "четвірки", які можуть відбутися в кінці вересня в Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН.