Порошенко привітав воєнних розвідників з професійним святом

Звертаючись до присутніх на урочистостях, президент відзначив важливість діяльності української розвідки, особливо в сучасних умовах, коли проти України Росія веде неоголошену, підступну та жорстоку війну. «Воїни-розвідники є прикладом самовідданості, мужності та героїзму. Ви активно ведете агентурну діяльність, ретельно відстежуєте порушення Мінських домовленостей, викриваєте російські військові підрозділи на території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим», – сказав Порошенко.

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Особливо президент відзначив Героя України старшого лейтенанта Євгенія Зеленського, який поклав життя заради нашої незалежності. «Дякую батькам за сина – Героя», – сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що агресія з боку Росії та інші зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі обумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки країни. За словами президента, в нових Стратегії національної безпеки України та Воєнній Доктрині України розвідці відводиться важлива роль. «У складних умовах відкритої агресії нам потрібна ефективна та активна розвідка, яка спроможна оперативно, об’єктивно та достовірно надавати необхідну розвідувальну інформацію і реальні прогнози для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки України», – підкреслив президент.

Порошенко серед ключових завдань воєнної розвідки на найближчий період назвав розширення спроможностей агентурної розвідки, нарощування потенціалу радіоелектронної, повітряної та космічної розвідок, налагодження співпраці із спецслужбами країн–членів НАТО та Європейського Союзу.

«Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій як на наших кордонах, так і в широкому міжнародному вимірі. Переконаний, що ці важливі та відповідальні завдання ви й надалі будете виконувати на високому професійному рівні», – сказав глава держави.

Президент зазначив, що, незважаючи на економічні труднощі, влада продовжує забезпечувати дотримання соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їх сімей, у тому числі співробітників розвідувальних органів України. Зокрема, у бюджеті на 2015 рік майже в 6 разів збільшено видатки на будівництво житла та для компенсації за оренду житла для військовослужбовців Міністерства оборони.

Президент запевнив, що держава й надалі робитиме все можливе для створення найбільш сприятливих умов для військовослужбовців та співробітників розвідувальних органів.

Глава держави висловив слова глибокої поваги ветеранам воєнної розвідки. «Ваш життєвий досвід, мудрість та активна громадянська позиція допомогли нам вистояти у складні часи і є яскравим прикладом вірного служіння Батьківщині, запорукою примноження кращих традицій воєнної розвідки, підвищення рівня військово-патріотичного виховання воїнів-розвідників», – сказав президент, ще раз вітаючи всіх співробітників та ветеранів воєнної розвідки з професійним святом.

Глава держави вручив державні нагороди 11 офіцерам.