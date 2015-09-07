Завтра відбудеться розширене засідання уряду за участю Порошенка і Гройсмана

У вівторок, 8 вересня, під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться розширене засідання уряду.

У засіданні візьмуть участь президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну. Читайте такожГройсман пояснив, чому не може стати координатором коаліції Початок засідання - о 13.00. Місце проведення: Клуб Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).

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