Гройсман заявив, що Ляшко просто знайшов привід для виходу фракції з коаліції

Причиною виходу фракції Радикальної партії з коаліції не є голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в ефірі радіо «Свобода».

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Він зазначив : «Я не думаю, що саме зміни до Конституції, які були проголосовані за основу, я ще раз підкреслюю це, могли бути причиною зменшення коаліції на одну фракцію».

«Мова йшла, напевно, про інше - цей задум, напевно, був і раніше, але потрібен був якийсь, напевно, привід, щоб це остаточно вирішити. Таким приводом могло стати що завгодно, ну в даному випадку була використана Конституція», - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що «в рамках коаліції є великий потенціал нормальної якісної роботи».