Довгий стверджує, що Кличко зробив киян заручниками своєї боротьби за крісло мера
Деякі сфери життєдіяльності столиці паралізовані
Член Блоку Леоніда Черновецького, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ стверджує, що “мільйони киян опинилися сьогодні заручниками політичної боротьби Віталія КЛИЧКА за мерське крісло”.
«Шевченківський районний суд, відхиливши клопотання про скасування своєї ж ухвали щодо призупинення виконання рішень Київради від 1 жовтня минулого року, фактично паралізував деякі зі сфер життєдіяльності столиці», – йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ДОВГОГО, що розміщений на його персональному веб-сайті .
За словами О.ДОВГОГО, саме таким на нинішній момент є результат судового позиву В.КЛИЧКА та його виборчого штабу.
“У прагненні за будь-яку ціну якомога довше й помпезніше розкручувати судовий процес проти діючої влади, - вважає О.ДОВГИЙ, - опозиційні кандидати на посаду міського голови дещо переграли самих себе”.
“Ухвала суду, якої вони добивалися, – уточняє секретар Київради, – ґрунтується нібито на існуючій небезпеці заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача (Віталія КЛИЧКА). Суд вчергове перенесено (на 5 травня – УНІАН)”.
“Домігшись такого рішення, – зазначає О.ДОВГИЙ, – В.КЛИЧКО має пояснити киянам, чому від сьогодні відсутні законні підстави для виконання низки соціальних програм у столиці для реалізації тих чи інших проектів, спрямованих на розвиток міста та покращення добробуту його мешканців».
За його словами, 1 жовтня 2007 року рішеннями Київради було створено спецзаклад «Центр обліку бездомних громадян», дитячу стоматологічну поліклініку в Оболонському районі, реорганізовано Київський міський клінічний ендокринологічний центр, оформлено право користування земельною ділянкою для Київської дитячої музичної школи №14.
«Невже кандидат у мери столиці бачить небезпеку для себе в рішеннях міськради щодо демонтажу та переобладнання сотень теплових мереж? – ставить питання О.ДОВГИЙ. – Невже для В.КЛИЧКА як громадянина образливе і небезпечне рішення щодо стабілізації фінансового становища комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс», яким міськрада виділила додаткове цільове фінансування для погашення кредитів, аби в місті не відбулося підвищення плати за проїзд в громадському транспорті та метро?»
«Все це прозорі і зрозумілі приклади того, чим обертається гра з правосуддям, використанням його не на благо громади й заради справедливості, а у власних політичних інтересах», – наголошує секретар Київради.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2007 року В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради, ухвалені 1 жовтня 2007 року. Він просив суд визнати незаконними ці рішення. 8 квітня 2008 року Шевченківський районний суд столиці своєю ухвалою зупинив дію рішень Київради від 1 жовтня 2007 року до завершення розгляду справи по суті. Сьогодні, 23 квітня, суд вирішив продовжити засідання 5 травня і викликає на цей день чотирьох нових свідків – депутатів Київради Олексія ОМЕЛЬЯНЕНКА, Миколу ЛАМБУЦЬКОГО, Світлану ЗОРІНУ та Людмилу КАЧУРОВУ.