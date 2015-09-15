Друг Авакова дописав у свою декларацію "забутий" майже мільярд гривень і став найбагатшим нардепом

Доповнену декларацію за 2014 рік він оприлюднив на сайті Верховної Ради в серпні, передає "Радіо Свобода".

Завдяки згаданій сумі депутат став офіційно найбагатшим у парламенті.

У березні, коли всі парламентарі повинні подавати декларацію про доходи, Котвіцький вказав заощадження і рахунки в розмірі 63,867 мільйона гривень. Тепер він збільшив суму коштів на 907,05 мільйона.

Також збільшилася загальна сума його сукупного доходу з 26,06 до 71,9 мільйона гривень. Це сталося через зростання доходу від дивідендів і відсотків.

На питання журналіста Радіо Свобода, звідки Котвіцький взяв понад 900 мільйонів гривень, він порадив звернутися до людини, яка заповнювала його декларацію за 2014 рік.

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"Це до бухгалтера питання. Люди помиляються і виправили помилку. Це гроші, які багато років лежали на рахунках у банках, а не виникли нізвідки. Це механічна помилка", - заявив він.

Варто зазначити, що Котвицький є бізнес-партнером сім'ї міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

На момент обрання народним депутатом він був членом наглядової ради - віце-президентом ВАТ "Інвестор", яке спеціалізується на наданні інформаційних, консультативних та маркетингових послуг, оптової торгівлі, а також з оренди офісних приміщень.

Головою наглядової ради - президентом ВАТ "Інвестор" до 2013 року був сам Арсен Аваков, а зараз цю посаду обіймає його дружина - Інна Авакова.

Згідно з офіційною інформацією Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, станом на 2013 рік Інна Авакова володіла 42,064% акцій ПАТ "Інвестор", ще 1,69% належали синові Олександру Авакову, а 9,566% були у Котвіцького.

Відтоді дані про зміну власників ВАТ "Інвестор" офіційно не оголошували.