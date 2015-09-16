В ЄС хочуть від України активних дій у боротьбі з корупцією

Про це у середу в Брюсселі в Європейському парламенті під час засідання Комітету асоціації повідомив керівник Групи підтримки України Європейської комісії Пітер Балаш, передає власний кореспондент УНІАН.

"Оцінка ЄС така, що реформи в Україні просуваються вперед, є позитивні тенденції та позитивні наміри українського керівництва, але це все відбувається у дуже складних умовах", - зазначив він.

Балаш повідомив, в яких саме сферах "ЄС хотів би побачити більш швидкий прогрес". "Це все, що пов'язано з верховенством права: корупція все ще залишається достатньо широко розповсюджена", - наголосив керівник Групи.

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При цьому він назвав "три найважливіших питання", в яких би ЄС хотів бачити більш активні дії української влади. "Ми сподіваємося, що Антикорупційне бюро розслідувань розпочне свою роботу цієї восени, слідчі зараз проходять навчання. Друге агентство по запобіганню корупції ще знаходиться на ранній стадії становлення. Нам не відомо, коли це агентство розпочне роботу, тому що відбір його голови ще продовжується. І третій елемент - це спеціалізований антикорупційний прокурор, чий відбір також тільки розпочався", - деталізував Балаш.

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Говорячи про ситуацію на Сході України, керівник Групи зазначив, що "режим припинення вогню виконується краще, ніж це було раніше". "В основному, складна ситуація в Україні не змінилася. Економіка уповільнюється, навіть при стабілізації платіжної ситуації. Україна також відчуває сильний економічний тиск з російської сторони", - додав він.

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Балаш також звернув увагу на внутрішньо політичну ситуацію. "Більшість роз'єднана, а це створить складнощі для ухвалення Верховною Радою важливих реформ", - наголосив керівник Групи.