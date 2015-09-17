В АП вимагатимуть від керівництва обов'язкове знання англійської мови

Адміністрація президента України прийняла рішення з 1 жовтня цього року при прийомі на керівні посади в АП ввести обов'язкову вимогу – володіння англійською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави АП Дмитро Шимків.

«Згідно з розпорядженням глави Адміністрації президента України (Бориса Ложкіна – УНІАН), з 1 жовтня поточного року володіння англійською мовою є обов'язковою вимогою при призначенні на керівні посади в Адміністрацію президента України», – сказав Шимків, додавши, що дане розпорядження стосуватиметься тільки нових співробітників АП.

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При цьому Шимків зазначив, що для діючих співробітників знання іноземної мови стане обов'язковим з 1 жовтня 2017 року, що дозволить їм за цей час вивчити англійську. При цьому він додав, що нинішні співробітники повинні будуть пройти тестування на визначення рівня володіння англійською, а також у майбутньому їм буде надана можливість пройти відповідне навчання.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України підтримав програму Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, і володіння англійською стане критерієм при прийомі на державну службу. При цьому він виступив за проголошення 2016 року роком англійської мови в Україні.