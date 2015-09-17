Затримання нардепа Мосійчука готували кілька місяців - джерела
Затримання депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука готували два місяці.
Про повідомили джерела, обізнані з ходом розслідування, передає "Українська правда".
Зокрема, відеозаписи зустрічей, на яких з Мосійчуком обговорювали деталі правопорушень і давали йому гроші, велися протягом одного місяця.
При цьому інші члени Радикальної партії про це не знали, звинувачення на адресу Мосійчука та демонстрація відповідного відео у Верховній Раді стали для них сюрпризом.
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Крім того, за даними джерела, зараз будуть проведені обшуки у приймальнях Радикальної партії, членом якої є Мосійчук.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.
Перед цим у сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману відповідне подання.
На засіданні ВР було продемонстровано відео з участю Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливості вирішення певних питань за гроші.