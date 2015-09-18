Група відомих українців обурена кулуарним ухваленням змін до Конституції (заява)

Зокрема, на сайті ініціативної групи наголошується, що Конституція - це суспільна угода та непорушні правила, під якими уявлено стоять підписи мільйонів українців.

"Тому цивілізований процес ухвалення нового Основного Закону має відбуватись максимально відкрито, із залученням громадян, а не кулуарно, і, тим більше, не бути продуктом "політичного договорняка", - йдеться у тексті заяви.

При цьому наголошується, що вже вкотре політичні еліти наступають на старі "граблі", переписують Конституцію під себе, а не для реалізації прагнення народу жити вільним і гідним життям. Це підтверджується тим фактом, що робота конституційної комісії щодо "децентралізації" була закритою не тільки від суспільства, але навіть від нардепів.

"За нашим переконанням, так змінювати Конституцію не можна. Ми вважаємо, що ці доволі сумнівної якості зміни не можуть бути підтримані конституційною більшістю парламентарів, а тим більше — більшістю громадян України", - наголошують учасники Ініціативи.

Тому вони ініціюють широку загальнонаціональну конституційну дискусію про зміни до Основного Закону, адже Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності, стався у першу чергу через постійне нехтування думкою народу.

Крім того, в ініціативній групі вважають, що спроби організувати друге читання, а, отже, і вирішення змін до Конституції кулуарно може поновити протистояння між прихильниками і противниками цього надважливого документа.

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Тому час до другого читання щодо конституційних змін треба використати максимально ефективно, ініціюючи відкриті громадські слухання. У свою чергу група "21 листопада" пропонує свою допомогу в організації і модеруванні такої суспільної дискусії не лише у столиці, але й на місцях.

У заяві наголошується, що нинішній склад Конституційної комісії має недостатню суспільну легітимність, тому потрібно скликати Конституційну Асамблею. Згодом текст Основного закону, випрацьований Асамблеєю, має потім бути винесений на загальнонаціональний референдум.

"Підтримка Конституції в такий спосіб стане сильним сигналом про єдність українського суспільства", - наголошують у групі "21 листопада".

При цьому наголошується, що засідання конституційної комісії мають бути публічними, з прямою онлайн-трансляцією, щоб усі зацікавлені могли б стежити за ходом дискусії та аргументами сторін.

"Зміни до Конституції не можуть бути предметом для дипломатичної гри. Якими будуть закони України — вирішуватимуть самі українці. Тиск з боку іноземних партнерів — як зі Сходу, так і з Заходу — на конституційний процес протирічить власне європейським цінностям, заради утвердження яких і виходили мільйони українців на майдани у своїх містах, і які сьогодні зі зброєю в руках захищають ЗСУ, Нацгвардія і добровольці", - зазначається у заяві.