Суд відмовив адвокатам депутата Мосійчука у відводі судді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Печерського райсуду Олеся Батрин.

Таким чином суддя Карабань продовжить розгляд клопотання про обрання Мосійчуку запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНІАН, сторона захисту Мосійчука заявила відвід слідчому судді Карабаню, який мав розглядати клопотання Генпрокуратури про обрання депутату запобіжного заходу. Захисники Мосійчука пояснили, що нещодавно між Карабанем та Мосійчуком мав місце особистий конфлікт, через що є сумніви неупередженості та об'єктивності судді при ухваленні рішення.

Вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від Радикальної партії Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.