Національне антикорупційне бюро України має повноцінно запрацювати до кінця року - Мін'юст

Про це у ході брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, передає кореспондент УНІАН.

Вона нагадала, що згідно із законодавством, антикорупційний прокурор не може бути призначений - він має бути обраний незалежною комісією у складі чотирьох осіб, призначених генпрокурором, і семи осіб від Верховної Ради України.

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"Вчора заступник генпрокурора нас поінформував, що з понеділка комісія вже почне працювати і збирати пакети документів тих, хто хоче стати антикорупційним прокурором, визначити критерії до даних осіб. Сподіваємося, що, напевно, до кінця листопада будуть проведені вибори і визначено антикорупційного прокурора, і до кінця року НАБУ разом з антикорупційної прокуратурою розпочнуть роботу", - сказала вона.

Заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків повідомив, що на сьогодні детективи НАБУ вже починають працювати, збирати докази.

"Важливість призначення антикорупційного прокурора є критичною для передачі справ до суду. Без антикорупційного прокурора ці розслідування подібні до журналістських", - сказав Шимків.