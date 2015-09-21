Стало відомо, на яких територіях "ЛНР" має намір провести свої "вибори" 1 листопада

Він хоче провести їх у 12 містах та 6 районах тимчасово окупованої Луганської області, як йдеться в "указі" Плотницького, який оприлюднили сайти бойовиків.

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Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки планують провести свої псевдовибори на територіях:

12 міст. Це Ровеньки, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Краснодон, Красний Луч, Луганськ, Первомайськ, Свердловськ і Стаханов;

6 районів, серед яких Антрацитівський, Краснодонський, Лутугинський, Перевальський, Свердловський та Слов'яносербський.

Раніше ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький заявив про плани провести "вибори до місцевих органів самоврядування" 1 листопада. При цьому Плотницький обіцяє нібито дотримання всіх міжнародних норм, участь спостерігачів "від усіх країн і всесвітніх організацій", а також виконання Мінських угод.